﻿ Аккаунт Кадырова в Instagram восстановили и снова заблокировали, Mixnews.lv

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Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram (kadyrov_95), удаленный в декабре 2017 года, был восстановлен. Однако спустя некоторое время он снова оказался недоступен.

«Эта страница была восстановлена по ошибке и сейчас удалена», — заявил представитель социальной сети.

До этого Кадыров уже успел прокомментировать свое возвращение в Instagram.

«Справедливость восторжествовала. На это потребовалось почти одиннадцать месяцев», — написал Кадыров в своем телеграме.

Он не пояснил, как именно ему удалось добиться восстановления аккаунта.

Первый пост в восстановленном инстаграме Рамзан Кадыров посвятил пистолету. Текст представляет собой обращение, в котором Кадыров называет свой пистолет «другом» и «братом».

«Ты член моей семьи. Тебя любят мои дети. <…> Как мило дремлешь ты под моей подушкой, прислонившись рукоятью к моей ладони», — сказано в посте.

Источник: Meduza

Фото: flickr.com/photos/varfolomeev