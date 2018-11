﻿ Британский министр по вопросам Brexit ушел в отставку, Mixnews.lv

В мире |

Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб ушёл в отставку. Политик заявил, что не может поддержать условия, которые премьер-министр Тереза Мэй предлагает для заключения соглашения с Евросоюзом.

"Я не могу по доброй воле поддерживать условия, предложенные для нашего соглашения с ЕС ", — написал Рааб в Twitter.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz