﻿ Британия накануне Brexit: министры продолжают уходить в отставку, Mixnews.lv

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Во вторник, 13 ноября, пресс-служба премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявила, что Лондону и Брюсселю удалось достичь соглашения о "разводе", который состоится 29 марта 2019 года.

В среду, 14 ноября, черновик этого соглашения был одобрен кабинетом министров по итогам пятичасового заседания. Черновик сделки Брюсселя и Лондона содержит 585 страниц и опубликован на сайтах Еврокомиссии и британского правительства.

Что включает в себя сделка Британии и ЕС?

1. Юридическая сила соглашения

Положения соглашения будут действительны как в Британии, так и в Евросоюзе.

Решения об изменении параметров соглашения будут приниматься специальной совместной комиссией (Joint Committee). В нее войдут эксперты из Великобритании и ЕС.

До конца переходного периода, который оканчивается 31 декабря 2020 года, британскому правосудию придется считаться с решениями Европейского суда в Люксембурге (суд ЕС).

Британские суды должны будут отменять или игнорировать национальные законы, если те противоречат требованиям, соблюдать которые Лондон обязался в соглашении.

​2. Права граждан

Соглашение обещает защитить права как около 3 млн европейцев, проживающих в Британии, так и более 1 млн британцев в ЕС.

Граждане стран ЕС и Британии смогут пользоваться всеми правами на беспрепятственное перемещение и трудоустройство, которые дает им нынешнее законодательство в ЕС, вплоть до конца переходного периода.

Те, кто приехал из Британии в ЕС или из ЕС в Британию для устройства на работу или с целью получения образования до конца переходного периода, сохранят свои права и после Brexit.

Brexit не повлияет на статус ни европейцев, получивших или пытающихся получить разрешение на постоянное место жительства (ПМЖ) в Британии, ни британцев, желающих получить право на ПМЖ в ЕС.

Режим свободы перемещения в ЕС будет распространяться на граждан Британии и Евросоюза вплоть до конца переходного периода.

Британские и европейские граждане могут отстаивать свои права в судах Великобритании и европейских стран, если им было отказано в упомянутых в соглашении привилегиях. Текст соглашения в этом случае имеет приоритет над национальными законами стран.

Со стороны ЕС следить за соблюдением прав европейцев в Британии будет Еврокомиссия. Для мониторинга соблюдения прав британцев в ЕС в Британии будет создана специальная служба.

3. Экономика

На время переходного периода Великобритания останется частью единой таможенной зоны ЕС. Ей также придется следовать правилам европейского единого рынка, чтобы сохранять "единые правила игры" с европейскими рынками и избежать экономических трудностей, связанных с процессом "развода" Лондона и Брюсселя.

Таким образом, Лондон не сможет заключать торговые сделки с третьими странами. Британии также придется следовать принятым в ЕС законам и мерам регулирования в сфере экономики.

При этом уже с момента выхода из ЕС в марте 2019 года Великобритания не сможет участвовать в разработке общеевропейских законов. Британцы не будут иметь представительства в структурах ЕС.

Товарообмен между Британией и ЕС до истечения переходного периода не будет ограничен. Сделки на поставки товаров, заключенные до конца переходного периода, имеют право быть реализованными беспрепятственно даже после истечения этого периода. Исключение составляет перевозка скота и продукции животного происхождения.

Соглашение обязует Британию соблюдать финансовые обязательства в рамках стартовавших под эгидой ЕС проектов, а также в рамках шестилетнего бюджета (2014–2020). При этом стороны выработали методологию расчета "отступных" Британии за Brexit, точная сумма в документах не указана.

4. Ирландская граница

В тексте соглашения указывается, что Северная Ирландия будет вынуждена соблюдать дополнительные требования ЕС, чтобы сохранить прозрачной границу с Ирландской Республикой — членом Евросоюза. Такие условия могут быть временными и останутся в силе до тех пор, пока Лондон и Брюссель не найдут более приемлемые варианты решения проблем.

5. Переходный период

Соглашение предусматривает продление переходного периода после декабря 2020 года. Однако продление дедлайна может быть осуществлено единожды и только с согласия совместного комитета. Срок, на который может быть продлен переходный период, в документе не указан.

Реакция на сделку

В Великобритании

По словам Терезы Мэй, заключенная правительством сделка вернет стране контроль над собственными законами и экономической политикой, защитит рабочие места и целостность Соединенного Королевства.​

По данным The Times, недовольство по поводу сделки в частном порядке выразили девять из 25 членов кабинета министров. В числе недовольных черновиком соглашения — лидер палаты общин Андреа Ледсом, министр труда и пенсий Эстер Маквей и министр иностранных дел Джереми Хант.

Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб утром 15 ноября подал в отставку из-за несогласия с условиями соглашения.

"Я не могу с чистой совестью поддержать условия, предложенные для нашего соглашения с ЕС", — написал он в Twitter. Позднее в отставку подала и Маквей.

Против соглашения выступили евроскептики из правящей Консервативной партии.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин сказал, что сделка Мэй с ЕС "не соответствует национальным интересам страны".

В Евросоюзе

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер написал в Twitter, что направил главе Европейского совета Дональду Туску сообщение о том, что в процессе Brexit был достигнут "существенный прогресс", который позволяет завершить переговоры по условиям выхода из состава объединения.

Главный переговорщик по Brexit от Еврокомиссии Мишель Барнье назвал черновик соглашения "решительным и крайне важным шагом для завершения переговоров" по выходу Великобритании. Он также счел текст документа "справедливым и сбалансированным".

Главный переговорщик по Brexit от Европарламента Ги Верхофстадт​ отметил, что черновик соглашения содержит наиболее приемлемые условия выхода Британии из ЕС. Соглашение делает Brexit реалистичным сценарием, но при этом позволяет сохранить тесные связи Британии и ЕС, подчеркнул он.

Что дальше?

После того как сделка будет официально утверждена на уровне британского кабинета министров, она должна быть одобрена всеми странами ЕС на специальном саммите. Встреча глав государств и правительств 28 стран ЕС намечена на 25 ноября.

После этого сделку Лондона и Брюсселя должны одобрить британский и европейский парламенты.

Главное препятствие на пути утверждения сделки — ее принятие британским парламентом, где у Мэй нет солидного большинства, утверждает доцент кафедры политических наук в Университете Суррея Cаймон Ашервуд. Если сделка будет одобрена британским парламентом, то с ратификацией соглашения со стороны ЕС вряд ли возникнут проблемы, сказал он РБК.

Что произойдет в случае провала соглашения?

Если большинство депутатов проголосуют против, то сделка Мэй станет недействительной. В таком случае Великобритания ​может или покинуть ЕС без предварительных договоренностей (так называемый Brexit без сделки), или продлить дедлайн переговоров с Брюсселем.

Для продления дедлайна требуется согласие не только британского правительства, но и 27 стран ЕС.

Евросоюз вряд ли даст нынешнему британскому правительству вторую попытку договориться о сделке, так как не намерен смягчать позицию, полагает Ашервуд. Поэтому, чтобы Брюссель мог согласиться на новые переговоры, в Британии должны произойти масштабные изменения: это или смена правительства, или проведение второго референдума о Brexit, уточнил эксперт.

Источник: РБК