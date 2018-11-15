﻿ Британия накануне Brexit: министры продолжают уходить в отставку, Mixnews.lv

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Британия накануне Brexit: министры продолжают уходить в отставку

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В мире | 15 ноября 2018 года, 15:49

Во вторник, 13 ноября, пресс-служба премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявила, что Лондону и Брюсселю удалось достичь соглашения о "разводе", который состоится 29 марта 2019 года.

В среду, 14 ноября, черновик этого соглашения был одобрен кабинетом министров по итогам пятичасового заседания. Черновик сделки Брюсселя и Лондона содержит 585 страниц и опубликован на сайтах Еврокомиссии и британского правительства.

Что включает в себя сделка Британии и ЕС?

1. Юридическая сила соглашения

  • Положения соглашения будут действительны как в Британии, так и в Евросоюзе.

  • Решения об изменении параметров соглашения будут приниматься специальной совместной комиссией (Joint Committee). В нее войдут эксперты из Великобритании и ЕС.

  • До конца переходного периода, который оканчивается 31 декабря 2020 года, британскому правосудию придется считаться с решениями Европейского суда в Люксембурге (суд ЕС).

  • Британские суды должны будут отменять или игнорировать национальные законы, если те противоречат требованиям, соблюдать которые Лондон обязался в соглашении.

​2. Права граждан

  • Соглашение обещает защитить права как около 3 млн европейцев, проживающих в Британии, так и более 1 млн британцев в ЕС.

  • Граждане стран ЕС и Британии смогут пользоваться всеми правами на беспрепятственное перемещение и трудоустройство, которые дает им нынешнее законодательство в ЕС, вплоть до конца переходного периода.

  • Те, кто приехал из Британии в ЕС или из ЕС в Британию для устройства на работу или с целью получения образования до конца переходного периода, сохранят свои права и после Brexit.

  • Brexit не повлияет на статус ни европейцев, получивших или пытающихся получить разрешение на постоянное место жительства (ПМЖ) в Британии, ни британцев, желающих получить право на ПМЖ в ЕС.

  • Режим свободы перемещения в ЕС будет распространяться на граждан Британии и Евросоюза вплоть до конца переходного периода.

  • Британские и европейские граждане могут отстаивать свои права в судах Великобритании и европейских стран, если им было отказано в упомянутых в соглашении привилегиях. Текст соглашения в этом случае имеет приоритет над национальными законами стран.

  • Со стороны ЕС следить за соблюдением прав европейцев в Британии будет Еврокомиссия. Для мониторинга соблюдения прав британцев в ЕС в Британии будет создана специальная служба.

3. Экономика

  • На время переходного периода Великобритания останется частью единой таможенной зоны ЕС. Ей также придется следовать правилам европейского единого рынка, чтобы сохранять "единые правила игры" с европейскими рынками и избежать экономических трудностей, связанных с процессом "развода" Лондона и Брюсселя.

  • Таким образом, Лондон не сможет заключать торговые сделки с третьими странами. Британии также придется следовать принятым в ЕС законам и мерам регулирования в сфере экономики.

  • При этом уже с момента выхода из ЕС в марте 2019 года Великобритания не сможет участвовать в разработке общеевропейских законов. Британцы не будут иметь представительства в структурах ЕС.

  • Товарообмен между Британией и ЕС до истечения переходного периода не будет ограничен. Сделки на поставки товаров, заключенные до конца переходного периода, имеют право быть реализованными беспрепятственно даже после истечения этого периода. Исключение составляет перевозка скота и продукции животного происхождения.

  • Соглашение обязует Британию соблюдать финансовые обязательства в рамках стартовавших под эгидой ЕС проектов, а также в рамках шестилетнего бюджета (2014–2020). При этом стороны выработали методологию расчета "отступных" Британии за Brexit, точная сумма в документах не указана.

4. Ирландская граница

  • В тексте соглашения указывается, что Северная Ирландия будет вынуждена соблюдать дополнительные требования ЕС, чтобы сохранить прозрачной границу с Ирландской Республикой — членом Евросоюза. Такие условия могут быть временными и останутся в силе до тех пор, пока Лондон и Брюссель не найдут более приемлемые варианты решения проблем.

5. Переходный период

  • Соглашение предусматривает продление переходного периода после декабря 2020 года. Однако продление дедлайна может быть осуществлено единожды и только с согласия совместного комитета. Срок, на который может быть продлен переходный период, в документе не указан.

Реакция на сделку

В Великобритании

  • По словам Терезы Мэй, заключенная правительством сделка вернет стране контроль над собственными законами и экономической политикой, защитит рабочие места и целостность Соединенного Королевства.​

  • По данным The Times, недовольство по поводу сделки в частном порядке выразили девять из 25 членов кабинета министров. В числе недовольных черновиком соглашения — лидер палаты общин Андреа Ледсом, министр труда и пенсий Эстер Маквей и министр иностранных дел Джереми Хант.

  • Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб утром 15 ноября подал в отставку из-за несогласия с условиями соглашения.

"Я не могу с чистой совестью поддержать условия, предложенные для нашего соглашения с ЕС", — написал он в Twitter. Позднее в отставку подала и Маквей.

  • Против соглашения выступили евроскептики из правящей Консервативной партии.

  • Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин сказал, что сделка Мэй с ЕС "не соответствует национальным интересам страны".

В Евросоюзе

  • Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер написал в Twitter, что направил главе Европейского совета Дональду Туску сообщение о том, что в процессе Brexit был достигнут "существенный прогресс", который позволяет завершить переговоры по условиям выхода из состава объединения.

  • Главный переговорщик по Brexit от Еврокомиссии Мишель Барнье назвал черновик соглашения "решительным и крайне важным шагом для завершения переговоров" по выходу Великобритании. Он также счел текст документа "справедливым и сбалансированным".

  • Главный переговорщик по Brexit от Европарламента Ги Верхофстадт​ отметил, что черновик соглашения содержит наиболее приемлемые условия выхода Британии из ЕС. Соглашение делает Brexit реалистичным сценарием, но при этом позволяет сохранить тесные связи Британии и ЕС, подчеркнул он.

Что дальше?

  • После того как сделка будет официально утверждена на уровне британского кабинета министров, она должна быть одобрена всеми странами ЕС на специальном саммите. Встреча глав государств и правительств 28 стран ЕС намечена на 25 ноября.

  • После этого сделку Лондона и Брюсселя должны одобрить британский и европейский парламенты.

  • Главное препятствие на пути утверждения сделки — ее принятие британским парламентом, где у Мэй нет солидного большинства, утверждает доцент кафедры политических наук в Университете Суррея Cаймон Ашервуд. Если сделка будет одобрена британским парламентом, то с ратификацией соглашения со стороны ЕС вряд ли возникнут проблемы, сказал он РБК.

Что произойдет в случае провала соглашения?

  • Если большинство депутатов проголосуют против, то сделка Мэй станет недействительной. В таком случае Великобритания ​может или покинуть ЕС без предварительных договоренностей (так называемый Brexit без сделки), или продлить дедлайн переговоров с Брюсселем.

  • Для продления дедлайна требуется согласие не только британского правительства, но и 27 стран ЕС.

  • Евросоюз вряд ли даст нынешнему британскому правительству вторую попытку договориться о сделке, так как не намерен смягчать позицию, полагает Ашервуд. Поэтому, чтобы Брюссель мог согласиться на новые переговоры, в Британии должны произойти масштабные изменения: это или смена правительства, или проведение второго референдума о Brexit, уточнил эксперт.

Источник: РБК

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