﻿ Россиянин сел на 14 лет за отрубленные руки жены, Mixnews.lv

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Россиянин сел на 14 лет за отрубленные руки жены (4)

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В мире | 15 ноября 2018 года, 15:35

Отрубивший руки жене 27-летний Дмитрий Грачев приговором Серпуховского городского суда отправлен в колонию строгого режима на 14 лет. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает корреспондент "Ленты.ру".

Суд счел доказанными все преступления, которые инкриминировало следствие: два факта похищения, факт побоев и факт причинения тяжких телесных повреждений. Кроме того, Дмитрий Грачев обязан выплатить бывшей жене (они развелись во время следствия) 2 миллиона рублей — компенсацию на лечение и протезирование, а также возмещение морального вреда.

Напомним, в декабре 2017 года Грачев вывез в лес свою 25-летнюю жену Маргариту, перетянул ей жгутом руки и по частям рубил кисти топором, а закончив, повез жену в больницу. Полицейские нашли отрезанный фрагмент левой руки, его удалось пришить. Из правой была сформирована культя, позже в Германии ей изготовили протез.

Комментарии 4
Адельфина1 час назад
Его бы проверить на связи с этими отморозками, и добавить срока до "пожизненного".
Вообще-то он и без связей вполне тянет на "пожизненное", - но, видно, адвокаты постарались.
Таких уродов надо стрелять, - а в идеале надо бы четвертовать, - жаль, нет в России смертной казни.
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Адельфина1 час назад
А вам он не кажется чуточку своим? Сто пудов у него кавказские корни. Да если б только корни, - борода, прикид, - того гляди, "Аллах Акбар" крикнет.
Да и методы "воспитания", - рубить по-живому, - полностью ИГИЛовские.
Его бы проверить на связи с этими отморозками.
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Санчо1 час назад
Как петушиться на трагедии в других странах? ...Да вы батенька потерялись в современных реалиях. Возьмите в нете и прошуршите трагические события в Росии за последние 10 лет, а так же за тот период трагедии в Европе и США и тут же параллельно реакцию западных и российских сми на эти события! ...Может в голове что то на место встанет, ...хотя сильно сомневаюсь!
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