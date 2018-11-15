﻿ Россиянин сел на 14 лет за отрубленные руки жены, Mixnews.lv

Россиянин сел на 14 лет за отрубленные руки жены (4)
Отрубивший руки жене 27-летний Дмитрий Грачев приговором Серпуховского городского суда отправлен в колонию строгого режима на 14 лет. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает корреспондент "Ленты.ру".
Суд счел доказанными все преступления, которые инкриминировало следствие: два факта похищения, факт побоев и факт причинения тяжких телесных повреждений. Кроме того, Дмитрий Грачев обязан выплатить бывшей жене (они развелись во время следствия) 2 миллиона рублей — компенсацию на лечение и протезирование, а также возмещение морального вреда.
Напомним, в декабре 2017 года Грачев вывез в лес свою 25-летнюю жену Маргариту, перетянул ей жгутом руки и по частям рубил кисти топором, а закончив, повез жену в больницу. Полицейские нашли отрезанный фрагмент левой руки, его удалось пришить. Из правой была сформирована культя, позже в Германии ей изготовили протез.
Вообще-то он и без связей вполне тянет на "пожизненное", - но, видно, адвокаты постарались.
Таких уродов надо стрелять, - а в идеале надо бы четвертовать, - жаль, нет в России смертной казни.
Да и методы "воспитания", - рубить по-живому, - полностью ИГИЛовские.
Его бы проверить на связи с этими отморозками.