﻿ Еще одна картина Бэнкси будет уничтожена после продажи, Mixnews.lv

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Художник Рон Инглиш намерен уничтожить купленную им работу уличного художника Бэнкси «Рабский труд», передает Evening Standard.

Мурал с мальчиком, шьющим британский флаг, Инглиш намерен побелить в знак протеста против торговли стрит-артом. Эта картина была нарисована на стене коммиссионного магазина в пригороде Лондона, однако в 2013 году ее изъяли из стены и выставили на продажу.

Рон Инглиш намерен снова продать уже побеленную картину и запросить за нее $1 млн.

Ранее аукционный дом Sotheby's решил выставить на торги картину Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» за $1,4 млн как «историю мирового моментального искусства». До этого картина самоуничтожилась после продажи из-за того, что в ней сработал заложенный Бэнкси механизм.

Banksy/Instagram.com