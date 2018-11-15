﻿ ФОТО и ВИДЕО: в столкновении автобусов в Германии пострадало много детей, Mixnews.lv

ФОТО и ВИДЕО: в столкновении автобусов в Германии пострадало много детей (4)
На юге Германии в результате лобового столкновения двух школьных автобусов пострадали 40 человек. Об этом сообщает Bayerischer Rundfunk.
Schwerer #Busunfall nahe #Ammerndorf - nach Angaben der Polizei waren auch viele Schulkinder im Bus.— BR_Franken (@BR_Franken) 15 ноября 2018 г.
Die Sammelstelle für Eltern und Angehörige ist der Kreisbauhof in der Cadolzburger Str. 3 in Ammerdorf. pic.twitter.com/GvtASS7wws
По данным телерадиокорпорации, среди пострадавших много детей.
Известно, что серьезно травмированы водители обоих автобусов, а также трое детей. Кроме того, еще 15 детей и подростков имеют травмы средней и легкой степени тяжести.
Лобовое столкновение автобусов произошло на дороге между городами Цирндорф и Аммерндорф около 13:30 по местному времени.
Чтобы доставить пострадавших в больницы, использовали даже несколько вертолетов.
Пока причины ДТП неизвестны, также сообщается, что в аварии пострадал автомобиль. Дорогу, где произошло ДТП, полностью перекрыли.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
#Busunfall bei #Ammerndorf: Offenbar konnte ein weiterer Pkw nicht mehr ausweichen und krachte in die Unfallstelle.https://t.co/0TpDKRHikQ pic.twitter.com/i4sLmfwutt— BR_Franken (@BR_Franken) 15 ноября 2018 г.