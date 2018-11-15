﻿ ФОТО и ВИДЕО: в столкновении автобусов в Германии пострадало много детей, Mixnews.lv

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ФОТО и ВИДЕО: в столкновении автобусов в Германии пострадало много детей (4)

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В мире | 15 ноября 2018 года, 17:47

На юге Германии в результате лобового столкновения двух школьных автобусов пострадали 40 человек. Об этом сообщает Bayerischer Rundfunk.

По данным телерадиокорпорации, среди пострадавших много детей.

Известно, что серьезно травмированы водители обоих автобусов, а также трое детей. Кроме того, еще 15 детей и подростков имеют травмы средней и легкой степени тяжести.

Лобовое столкновение автобусов произошло на дороге между городами Цирндорф и Аммерндорф около 13:30 по местному времени.

Чтобы доставить пострадавших в больницы, использовали даже несколько вертолетов.

Пока причины ДТП неизвестны, также сообщается, что в аварии пострадал автомобиль. Дорогу, где произошло ДТП, полностью перекрыли.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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Источник: Газета.ru
Комментарии 4
Latviešu Patriots1 час назад
Vācieši atšķirībā no tevis ir cilvēki, tu - cilvēkveidīgais:)))
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Крыса1 час назад
Latvijaj nepalidzeja vacijai palidzes?
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Latviešu Patriots1 час назад
Izsaku visdziļāko līdzjūtību cietušajiem! Ātrāk veseļojieties, lai Dievs Jums palīdz!
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