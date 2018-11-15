﻿ Задержания на митингах незаконны: Навальный выиграл дело против России, Mixnews.lv

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Задержания на митингах незаконны: Навальный выиграл дело против России (18)

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В мире | 15 ноября 2018 года, 19:30

Большая палата Европейского суда по правам человека подтвердила ранее вынесенное решение по иску политика Алексея Навального против властей России о незаконных задержаниях на митингах.

Постановление суда гласит, что Навальному присуждена компенсация на общую сумму €63,6 тыс. Суд постановил взыскать с российских властей 50 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда, 1025 евро возмещения материального ущерба и 12653 евро судебных издержек.

Большая палата также признала, что в отношении Навального была нарушена 18-я статья Европейской конвенции о правах человека, которая запрещает государствам накладывать ограничения на гарантируемые другими статьями права (в случае Навального — на право свободы собраний и на право на личную неприкосновенность). В первоначальном решении суда нарушение этой статьи не упоминалось.

Иск Навального касается семи задержаний, которые происходили с 2012 по 2014 год. Первое решение по делу было вынесено в феврале 2017 года, Россия его обжаловала.

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13 ноября Навального, собиравшегося вылететь на заседание ЕСПЧ, отказались выпускать за границу. Причиной этого оказался неоплаченный штраф по делу «Кировлеса»: сам политик отмечал, что с момента начала исполнительного производства не прошло пяти дней, которые по закону даются должнику для добровольной оплаты штрафа. После того как Навальный погасил задолженность, запрет на выезд был снят.

Источник: meduza.io

Комментарии 18
Рихтер2 часа назад
А типа в Европе митингующих не задерживают!Клоуны!Вот они двойные стандарты в действии!
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Рихтер2 часа назад
Этот Навальный сам ворюга хороший,только поддерживаемый Госдепом!Одним словом-он сукин сын,но это наш сукин сын!
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yes3 часа назад
нам надо такого как Навальный, разгонял бы воровскую верхушку, так у нас быстро бы его упрятли на лет 20
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