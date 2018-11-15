﻿ Задержания на митингах незаконны: Навальный выиграл дело против России, Mixnews.lv

Задержания на митингах незаконны: Навальный выиграл дело против России (18)
Большая палата Европейского суда по правам человека подтвердила ранее вынесенное решение по иску политика Алексея Навального против властей России о незаконных задержаниях на митингах.
Постановление суда гласит, что Навальному присуждена компенсация на общую сумму €63,6 тыс. Суд постановил взыскать с российских властей 50 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда, 1025 евро возмещения материального ущерба и 12653 евро судебных издержек.
Большая палата также признала, что в отношении Навального была нарушена 18-я статья Европейской конвенции о правах человека, которая запрещает государствам накладывать ограничения на гарантируемые другими статьями права (в случае Навального — на право свободы собраний и на право на личную неприкосновенность). В первоначальном решении суда нарушение этой статьи не упоминалось.
Иск Навального касается семи задержаний, которые происходили с 2012 по 2014 год. Первое решение по делу было вынесено в феврале 2017 года, Россия его обжаловала.
13 ноября Навального, собиравшегося вылететь на заседание ЕСПЧ, отказались выпускать за границу. Причиной этого оказался неоплаченный штраф по делу «Кировлеса»: сам политик отмечал, что с момента начала исполнительного производства не прошло пяти дней, которые по закону даются должнику для добровольной оплаты штрафа. После того как Навальный погасил задолженность, запрет на выезд был снят.
Навальный против Россииhttps://t.co/P7k1NeEhGV pic.twitter.com/Y3WICiqqe1— Новая Газета (@novaya_gazeta) 15 ноября 2018 г.
Источник: meduza.io