﻿ Канада, США и Украина не поддержали резолюцию ООН против героизации нацизма, Mixnews.lv

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Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН в пятницу принял резолюцию, призывающую страны принять более эффективные меры по борьбе с героизацией нацизма и другими формами расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости.

За документ, представленный Россией, проголосовали 115 из 193 государств - членов ООН. Три страны высказались против - Канада, США и Украина. Еще 55 делегаций, в том числе страны Европейского союза, воздержались.

Резолюция против героизации нацизма принимается с 2005 года. Отмечается, что в последние несколько лет Соединенные Штаты и Украина голосовали против.

В своем выступлении представитель США сообщила, что "нацизм — наш самый худший враг" и "американские солдаты проливали кровь в борьбе с ним на чужой земле". Но при этом она призвала остальные страны проголосовать против, так как США считают проект резолюции "политической контрверсией". Кроме того, американский дипломат заявила, что резолюция предлагает "наказывать за свободу слова".

Как Украина объяснила свое решение

Украинский дипломат Андрей Цымбалюк, объясняя решение своей страны проголосовать против резолюции, первым делом заявил об осуждении Киевом "нацизма, неонацизма или других насильственных тоталитарных идеологий". При этом он утверждал, что миллионы его соотечественников пали жертвами "еще одного тоталитарного режима - сталинизма". "До тех пор, пока сталинизм и неосталинизм не будут осуждаться в равной степени, как и нацизм, неонацизм и другие формы нетерпимости, Украина не сможет поддержать этот документ", - сказал дипломат.

Представитель Киргизии, выступая на заседании и представляя в этом вопросе, в том числе, мнение Армении, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана, заявила, что проект имеет "полную поддержку этих государств".

Авторами документа выступили 39 стран, включая Россию, Китай, ЮАР, Армению, Белоруссию и Казахстан.

В резолюции выражается озабоченность в связи с "распространением во многих частях мира различных экстремистских политических партии, движении и групп, включая группы неонацистов и "бритоголовых", а также расистских экстремистских движении и идеологии". В тексте также высказывается тревога по поводу "прославления в любой форме" нацистского движения и бывших членов организации Waffen-SS, в том числе путем сооружения им памятников и мемориалов.

В этой связи документ "призывает государства принимать в соответствии с международными стандартами в области прав человека более эффективные меры по борьбе с этими явлениями и экстремистскими движениями, создающими реальную угрозу демократическим ценностям". При этом в ГА напомнили, что меры, принимаемые в целях противодействия экстремистским политическим партиям, движениям и группам, "должны соответствовать международным стандартам в области прав человека".

После принятия в 3-м комитете документ будет направлен на утверждение пленарной сессии Генассамблеи, которое состоится уже в декабре. Однако этот шаг будет формальностью, учитывая, что в состав комитета входят все 193 страны-члена ООН.