﻿ СМИ: Северная Корея испытывает новое оружие, Mixnews.lv

СМИ: Северная Корея испытывает новое оружие (3)
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях «нового высокотехнологичного оружия», сообщает агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ.
Как утверждает агентство, глава Северной Кореи посетил полигон в национальном институте обороны, где проходили испытания «неустановленного тактического оружия». Известно лишь, что оружие разрабатывалось уже долгое время и предназначено для «полноценной защиты территории и значительного улучшения боевой мощи армии».
Испытания прошли успешно, отмечают СМИ. Другие подробности не приводятся.
Напомним, это первые испытания оружия в Северной Корее после летней встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, по итогам которой Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации в ответ на предоставленные США гарантии безопасности.
Фото: flickr.com