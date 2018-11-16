﻿ СМИ: Северная Корея испытывает новое оружие, Mixnews.lv

СМИ: Северная Корея испытывает новое оружие (3)

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В мире | 16 ноября 2018 года, 12:08

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях «нового высокотехнологичного оружия», сообщает агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ.

Как утверждает агентство, глава Северной Кореи посетил полигон в национальном институте обороны, где проходили испытания «неустановленного тактического оружия». Известно лишь, что оружие разрабатывалось уже долгое время и предназначено для «полноценной защиты территории и значительного улучшения боевой мощи армии».

Испытания прошли успешно, отмечают СМИ. Другие подробности не приводятся.

Напомним, это первые испытания оружия в Северной Корее после летней встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, по итогам которой Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации в ответ на предоставленные США гарантии безопасности.

Фото: flickr.com

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 3
yes1 час назад
всё верно, пиндосам верить нельзя
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54821 час назад
Всё верно делает товарищ Ким Чен Ын. Сам себя не защитишь - никто тебя не защитит.
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Alex1 час назад
Ну , кто следующий до пиндосов обзаведётся гиперзвуком ?
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