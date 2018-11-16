﻿ В субботу Ниагарский водопад окрасится в цвета латвийского флага, Mixnews.lv

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В честь столетия Латвии Ниагарский водопад окрасится в цвета латвийского флага, сообщили в почетном консульстве Латвии в штате Нью-Йорк.

17 ноября, накануне годовщины Латвийской Республики, с 21.00 до 21.15, с 22.00 до 22.15 и с 23.00 до 23.15 по местному времени на водопаде будет включена подсветка в красно-бело-красных тонах.

Этот подарок для Латвии и всего латвийского народа подготовлен по инициативе проживающей в США елгавчанки Сандии Байот и почетного консула Латвии в штате Нью-Йорке Ахмета Орена при участии посла Латвии в США Андриса Тейкманиса и посла Латвии в Канаде Карлиса Эйхенбаумса, которые обратились к официальным властям стран с просьбой содействовать этой инициативе.

Фото: flickr.com/Cédric MEURENS