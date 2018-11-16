﻿ В субботу Ниагарский водопад окрасится в цвета латвийского флага, Mixnews.lv

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В субботу Ниагарский водопад окрасится в цвета латвийского флага (16)

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В мире | 16 ноября 2018 года, 11:57

В честь столетия Латвии Ниагарский водопад окрасится в цвета латвийского флага, сообщили в почетном консульстве Латвии в штате Нью-Йорк.

17 ноября, накануне годовщины Латвийской Республики, с 21.00 до 21.15, с 22.00 до 22.15 и с 23.00 до 23.15 по местному времени на водопаде будет включена подсветка в красно-бело-красных тонах.

Этот подарок для Латвии и всего латвийского народа подготовлен по инициативе проживающей в США елгавчанки Сандии Байот и почетного консула Латвии в штате Нью-Йорке Ахмета Орена при участии посла Латвии в США Андриса Тейкманиса и посла Латвии в Канаде Карлиса Эйхенбаумса, которые обратились к официальным властям стран с просьбой содействовать этой инициативе.

Фото: flickr.com/Cédric MEURENS

Комментарии 16
П*дец бл*дь2 часа назад
А на х*я весь этот пафосный и дорогостоящий маразм в месте где даже слово "Лаптия" никто не слышал инииразу в жизни?!!
2
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Адельфина2 часа назад
Информация неполная. Огласите, в какую сумму это нам всем влетит?
И опять же прошу мне мою долю вернуть деньгами.
Ах, низринуть бы в этот Ниагарский водопад всех правящих уродов, - вот тогда да, тогда не жалко!
2
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yes2 часа назад
посмотрите орёл и решка передачу, там они были и показывали что может любой желающий за не большую плату окрасить водопад в любой флаг любой страны
))))
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