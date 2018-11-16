﻿ В субботу Ниагарский водопад окрасится в цвета латвийского флага, Mixnews.lv

В субботу Ниагарский водопад окрасится в цвета латвийского флага (16)
В мире | 16 ноября 2018 года, 11:57
В честь столетия Латвии Ниагарский водопад окрасится в цвета латвийского флага, сообщили в почетном консульстве Латвии в штате Нью-Йорк.
17 ноября, накануне годовщины Латвийской Республики, с 21.00 до 21.15, с 22.00 до 22.15 и с 23.00 до 23.15 по местному времени на водопаде будет включена подсветка в красно-бело-красных тонах.
Этот подарок для Латвии и всего латвийского народа подготовлен по инициативе проживающей в США елгавчанки Сандии Байот и почетного консула Латвии в штате Нью-Йорке Ахмета Орена при участии посла Латвии в США Андриса Тейкманиса и посла Латвии в Канаде Карлиса Эйхенбаумса, которые обратились к официальным властям стран с просьбой содействовать этой инициативе.
Фото: flickr.com/Cédric MEURENS
И опять же прошу мне мою долю вернуть деньгами.
Ах, низринуть бы в этот Ниагарский водопад всех правящих уродов, - вот тогда да, тогда не жалко!
))))