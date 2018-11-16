﻿ В Британии начнут процедуру отстранения Терезы Мэй от власти, Mixnews.lv

В Британии начнут процедуру отстранения Терезы Мэй от власти (2)
В мире | 16 ноября 2018 года, 13:37
Однопартийцы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй получили достаточное количество голосов для того, чтобы запустить процедуру ее отстранения от власти, передает Sky news.
По словам источника, голосование по вотуму доверия весьма вероятно состоится в ближайшее время. В резиденцию Мэй были вызваны депутаты парламента, отвечающие за дисциплину в ходе голосований по ключевым вопросам.
Defiant May clings on as Brexit turmoil continues https://t.co/7IYyGsOMaJ— Sky News (@SkyNews) 16 ноября 2018 г.
В соответствии с уставом правящей Консервативной партии, процедура может быть запущена в случае, если не менее 15% парламентариев-тори (48 человек) направят письмо об утрате доверия к главе правительства.
Ранее сообщалось, что во Франции готовятся к «жесткому сценарию» Brexit.
Источник: Газета.ru
И Скрипали не помогли...
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Да Скрипали ей уже тёплое местечко приготовили. Их Мэйиха где-то в бункере прячет, чтобы русские не нашли, а ее там не найдут обычные, простые англичане. Чтобы не разорвали дуру.
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