﻿ В Британии начнут процедуру отстранения Терезы Мэй от власти, Mixnews.lv

В Британии начнут процедуру отстранения Терезы Мэй от власти (2)

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В мире | 16 ноября 2018 года, 13:37

Однопартийцы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй получили достаточное количество голосов для того, чтобы запустить процедуру ее отстранения от власти, передает Sky news.

По словам источника, голосование по вотуму доверия весьма вероятно состоится в ближайшее время. В резиденцию Мэй были вызваны депутаты парламента, отвечающие за дисциплину в ходе голосований по ключевым вопросам.

В соответствии с уставом правящей Консервативной партии, процедура может быть запущена в случае, если не менее 15% парламентариев-тори (48 человек) направят письмо об утрате доверия к главе правительства.

Ранее сообщалось, что во Франции готовятся к «жесткому сценарию» Brexit.

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
Ну вот...18 минут назад
И Скрипали не помогли...
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Well7 минут назад
Да Скрипали ей уже тёплое местечко приготовили. Их Мэйиха где-то в бункере прячет, чтобы русские не нашли, а ее там не найдут обычные, простые англичане. Чтобы не разорвали дуру.
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