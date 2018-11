﻿ В Британии начнут процедуру отстранения Терезы Мэй от власти, Mixnews.lv

В мире |

Однопартийцы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй получили достаточное количество голосов для того, чтобы запустить процедуру ее отстранения от власти, передает Sky news.

По словам источника, голосование по вотуму доверия весьма вероятно состоится в ближайшее время. В резиденцию Мэй были вызваны депутаты парламента, отвечающие за дисциплину в ходе голосований по ключевым вопросам.

Defiant May clings on as Brexit turmoil continues https://t.co/7IYyGsOMaJ