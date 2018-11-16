﻿ В США из-за снегопадов погибли по меньшей мере восемь человек, Mixnews.lv

Первые снегопады в США, обрушившиеся в среду и четверг на северо-восточные и ряд центральных районов страны, унесли жизни по меньшей мере восьми человек. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CBS.

По данным местных властей, восемь человек погибли в результате дорожно-транспортных происшествий на заснеженных или обледеневших автострадах: три - в штате Арканзас, два - в Миссисипи, по одному - в Мэриленде, Огайо и Индиане. В Миссисипи, в частности, перевернулся автобус, 46 пассажирам пришлось оказывать медицинскую помощь, двух женщин спасти не удалось.

Снег выпал на обширной территории, на которой проживают 80 млн человек. Толщина снежного покрова достигает в некоторых районах 20 см. Во многих местах оказались оборваны провода линий электропередач. Около 300 тыс. американцев остались без электричества, в том числе в Вирджинии, Огайо, Кентукки и Индиане.

Из-за непогоды авиакомпании отменили почти 1,6 тыс. рейсов, в основном в районе Нью-Йорка. Еще свыше 8 тыс. рейсов было перенесено.