﻿ Поездку Порошенко на Мальдивы оценит Генпрокуратура Украины, Mixnews.lv

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Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что Печерский районный суд Киева обязал ведомство приступить к досудебному расследованию против лиц, которые помогли президенту страны Петру Порошенко и его семье выехать в январе в отпуск на Мальдивы, передает ТАСС.

«Вчера Печерский суд города Киева прислал мне определение, которым обязал ГПУ зарегистрировать уголовное производство и провести расследование по факту незаконного использования сотрудниками управления государственной охраны (УГО), Службы безопасности, миграционной и фискальной служб служебного положения при изготовлении для президента Украины и членов его семьи поддельных документов для выезда за границу, а также по факту содействия указанным лицам и сотрудникам УГО, их сопровождавшим, в незаконном пересечении государственной границы Украины», — сообщил Кузьмин.

Он также отметил, что суд принял это решение в начале мая, но официально оно было оглашено только через полгода «и то после неоднократных напоминаний».

Ранее сообщалось, что Порошенко с 1 по 8 января отдыхал на Мальдивских островах. Отдых украинского президента стоит около $500 тыс. или 14 млн гривен. После соответствующего запроса администрация президента признала, что президент отдыхал на Мальдивах, и заверила, что глава государства задекларирует расходы на поездку.