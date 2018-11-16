﻿ Петров и Боширов подарили россиянам слово года, Mixnews.lv

Петров и Боширов подарили россиянам слово года (2)
Проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий заявил, что самым популярным словом 2018 года у россиян стало слово «шпиль» — а благодарить за это стоит предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова, передает агентство городских новостей «Москва».
Осадчий пояснил: «Слово "шпиль" до 2018 года было одним из относительно редко используемых, в 2018 году оно стало одним из самых популярных, на его основе возникли мемы, шутки, отражающие ироническое отношение российского общества к теме поездок Александра Петрова и Руслана Боширова в Солсбери».
Напомним, Лондон обвинил Петрова и Боширова в непосредственном участии в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. После публикации снимков, предположительно, офицеров российских спецслужб в британском аэропорту в Росси разыскали Петрова и Боширова — в интервью оба заявили, что посещали Великобританию с туристическими целями, желая осмотреть собор в Солсбери и его шпиль.
Примечательно, что слово 2018 года по версии Оксфордского словаря также имеет отношение к отравлению Скрипалей — toxic (токсичный, ядовитый).
Источник: ПОЛИТ.РУ
Но что абсолютно точно это то, что если сейчас они появятся в Российской индустрие развлечений - типа в Comedy Club или что-то другое, то они наверняка затмят славу и популярность незабвенных Авдо́тья Ники́тичны и Верони́ка Маври́киевны не только в Россие, но и в забавном троллинге на международную аудиторию, где их известность уже заработана благодаря их путешествию в Солсбери. :)
Вне всякого сомнения в индустрие развлечений они заработают гораздо больше денег, чем на продаже спортивных продуктов или даже на зарплате офицеров секретной службы - правда в Comedy Club им не присвоят звание Героев России. :)