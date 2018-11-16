﻿ 81-летний британец стал самым дорогим художником из ныне живущих, Mixnews.lv

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Картину 81-летнего британского художника Дэвида Хокни "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" продали на аукционе послевоенного и современного искусства Christie's в Нью-Йорке за рекордные $90,3 млн. Таким образом, Хокни стал самым дорогим художником из ныне живущих.

Аукционный дом оценивал картину в $80 млн. Это почти в три раза больше прошлого рекорда Хокни - в мае этого года его работа "Шоссе на Тихоокеанском побережье и Санта-Моника" (1990) была продана за $28,5 млн на аукционе Sotheby's.

На самом аукционе финальной стала ставка в $80 млн, до $90,3 млн эта цена увеличилась за счёт комиссии аукционного дома.

"Бассейн с двумя фигурами" стал самым дорогим из произведений живущих авторов, проданном на аукционе, а Хокни - самым дорогим живущим художником.

Ранее этот титул был у 63-летнего американского художника Джеффа Кунса, чья "Собака из воздушных шаров (оранжевая)" из нержавеющей стали была продана на аукционе Christie's в 2013 году за $58 млн.

Сопредседатель департамента послевоенного и современного искусства Christie's Алекс Роттер назвал "Бассейн с двумя фигурами" одним из величайших шедевров современной эпохи. "Это одна из тех уникальных ситуаций, когда все - критики, историки и представители рынка - соглашаются, что это картина, которую выбрали бы 9 человек из 10", - сказал он.

Покупатель картины не раскрывается, кто выставил ее на аукцион - также неизвестно. Последним зарегистрированным владельцем этой работы Хокни был 81-летний британский миллиардер Джо Льюис, проживающий на Багамских островах.

Льюис - страстный коллекционер искусства. В его коллекции есть в том числе работы Пабло Пикассо, Марка Шагала и Анри Матисса. По данным на 2018 год, он занимает 388-е место в списке миллиардеров Forbes.

Источник: Русская служба BBC