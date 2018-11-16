﻿ Суд предписал Белому дому восстановить пропуск корреспондента CNN, Mixnews.lv

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Федеральный окружной суд Вашингтона предписал Белому дому восстановить пропуск корреспондента CNN Джима Акосты, сообщает ТАСС со ссылкой на судью Тимоти Келли.

Суд также потребовал разрешить ему посещение открытых для прессы мероприятий.

Представители телеканала CNN подали судебный иск к Трампу и высокопоставленным чиновникам Белого дома из-за отзыва аккредитации у своего корреспондента Джима Акосты.

Журналиста лишили аккредитации в Белом доме после перепалки с Трампом во время пресс-конференции.

Источник: Газета.ру