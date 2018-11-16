﻿ Килограмму официально дали новое определение, Mixnews.lv

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Килограмму официально дали новое определение (1)

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В мире | 16 ноября 2018 года, 20:40

Килограмм, ампер, кельвин и моль получили новые, более точные физические определения, выраженные не через объекты реального мира, а через абстрактные математические константы, сообщает Chemistry World.

"Для нас это особенно знаменательный день — все метрологическое сообщество двигалось к этой цели на протяжении последних 30 лет. Теперь мы наконец-то можем заняться другими проблемами и начать новые измерения. Наша следующая цель – дать новое определение секунде, используя атомные часы", — заявил Ян-Теодор Янссен (Jan-Theodoor Janssen), глава Национального метрологического института Британии. Килограмм оставался одной из немногих фундаментальных единиц системы СИ, которая определялась не через физические константы (скорость света или заряд электрона), а через реальный физический эталон — платиново-иридиевый цилиндр. Его изготовили еще в 1889 году, все это время он хранился в парижском Международном бюро мер и весов (BIPM). Однако, как обнаружили ученые, его масса постепенно уменьшалась.

Поэтому в 2005 году по рекомендации BIPM началась разработка новых определений основных единиц измерения. В 2011 году ученые решили выработать математический эталон массы, базирующийся на постоянной Планка, связывающей энергию частицы с частотой ее колебаний, и на знаменитой формуле Эйнштейна E=mc2.

Для этого комитет потребовал провести три независимых оценки значения постоянной Планка двумя разными методами. Один из этих экспериментов, проходивший в рамках проекта Авогадро при непосредственном участии российских исследователей, завершился в 2010 году, два других – три и два года назад.

Причиной задержки стало то, что результаты всех трех замеров немного, но отличались. Это вызвало споры насчет того, как следует согласовать эти результаты. В конце концов физики, не сумев договориться, заново провели эксперименты, ликвидировали все источники погрешностей и смогли сблизить значения постоянной Планка и добиться требуемой точности – вероятность ошибки составляет всего 12 частей на миллиард.

В середине прошлого года согласование результатов экспериментов завершилось, и вопрос о переопределении понятия "килограмм" вынесли на голосование на встрече научных экспертов BIPM, которая сейчас проходит в Версале. Все 60 участников конференции проголосовали за новое математическое представление о единице массы, а также о трех других эталонах.

Как отметил Янссен, официально платиновая болванка из Палаты мер и весов уйдет на пенсию не сейчас, а 20 мая 2019 года, во Всемирный день метрологии. Аналогичная судьба постигнет и ампер, кельвин и моль. Все они получили новые математические определения, связанные с зарядом электрона, постоянной Больцмана и числом Авогадро.

Источник: РИА Новости

Комментарии 1
Alex1 час назад
Реальная фантастика ,конечно для тех ,кто знает математику хотя бы выше Пифогора.По сути тот же биткоин, который уже никто не сможет изменить .Ни придурошные президенты,ни хитрозадые торговцы.Правда одна проблема остаётся на ближайшее будующее.Проверить смартфоном на рынке весы у торговки ,пока ещё невозможно.Но это пока...:)
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