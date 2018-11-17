﻿ ЦРУ установило заказчика убийства Хашогги, Mixnews.lv

ЦРУ установило заказчика убийства Хашогги (1)
В мире | 17 ноября 2018 года, 13:08
Центральное разведывательное управление США считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд приказал убить оппозиционного журналиста Джамала Хашогги, пишет The Washington Post.
"Принятая позиция заключается в том, что убийство журналиста не могло произойти без его (наследного принца королевства) ведома или участия", — сказал источник, знакомый с выводами ЦРУ.
Напомним, саудовский журналист Хащогги считался пропавшим со 2 октября, когда вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже выяснилось, что он был убит. Саудовская прокуратура выдвинула обвинения против 11 подозреваемых в организации его убийства, для пятерых фигурантов попросила смертной казни.
Источник: ПОЛИТ.ру
Фото: flickr.com/chose trend
Какаю.))))))))))))))))))
PatriotSS.))))))))))))