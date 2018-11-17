﻿ "Топливный" протест во Франции: один человек погиб, почти 50 пострадали, Mixnews.lv

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В различных городах Франции происходят массовые протесты водителей. Автовладельцы протестуют против повышения цен на бензин. В результате акции погиб один человек, 47 пострадали, 17 задержаны. Об этом сообщает радиостанция France Info со ссылкой на министерство внутренних дел.

Как передает телеканал BFMTV,на юго-востоке Франции один человек погиб под колесами автомобиля, инцидент произошел в Пон-де-Бовуазен.

« Aujourd’hui on l’espère, c’est le début de quelque chose. On est pas des révolutionnaires, on est pas des syndiqués, par contre on sait se faire entendre » annonce Benoit, coordinateur du mouvement de Vitré et Chateaubourg @ouestfrance35 pic.twitter.com/F2gpgTTLF1 — Jeanne Nicolle-Annic (@Jeannecolleni) 17 ноября 2018 г.

"Мать везла свою маленькую дочку к врачу. Женщина запаниковала из-за перекрытий (дорог, устроенных протестующими) и въехала в толпу манифестантов. Она смертельно ранила человека в возрасте около 50 лет", — передает телеканал.

По информации газеты Parisien, женщина пыталась проехать сквозь толпу протестующих, однако они не пропустили ее и стали колотить по капоту ее машины. Запаниковав, она въехала в людей. "В состоянии шока женщина помещена под стражу", — отмечает издание.

Масштабные акции протеста общим числом в полторы тысячи запланированы в субботу на всей территории страны. Согласованы из них всего около сотни. Протестное движение получило название "желтые жилеты" — по обязательному атрибуту французских водителей, желтой светоотражающей накидке.

Сообщается, что в более чем двух тысячах протестных акций по всей стране участвуют почти 125 тысяч человек.

Источник: РИА Новости