﻿ "Топливный" протест во Франции: один человек погиб, почти 50 пострадали, Mixnews.lv

В различных городах Франции происходят массовые протесты водителей. Автовладельцы протестуют против повышения цен на бензин. В результате акции погиб один человек, 47 пострадали, 17 задержаны. Об этом сообщает радиостанция France Info со ссылкой на министерство внутренних дел.

Как передает телеканал BFMTV,на юго-востоке Франции один человек погиб под колесами автомобиля, инцидент произошел в Пон-де-Бовуазен.

« Aujourd’hui on l’espère, c’est le début de quelque chose. On est pas des révolutionnaires, on est pas des syndiqués, par contre on sait se faire entendre » annonce Benoit, coordinateur du mouvement de Vitré et Chateaubourg @ouestfrance35 pic.twitter.com/F2gpgTTLF1