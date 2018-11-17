﻿ Последнюю неизданную песню Цоя и "Кино" выпустили на виниле и CD, Mixnews.lv

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Издательство Maschina Records выпустило последнюю песню Виктора Цоя и группы "Кино", которая долгое время считалась утраченной. Сингл выпущен в формате CD и на виниле. Композиция была записана музыкантом на кассету в акустической версии, но в 2012 году её перезаписали участники группы.

В сингл вошли отреставрированная композиция и оригинальная акустическая версия песни, записанная Виктором Цоем в 1990 году. Первоисходник на кассете для записи был заимствован у кинокритика Натальи Разлоговой, которая встречалась с Цоем в последние годы его жизни.

На CD-диске также выпущена студийная демоверсия, записанная музыкантами группы "Кино" в 2012 году.

В издательстве сообщили, что этот сингл открывает серию переизданий записей группы "Кино" — как классических, так и ранее неизданных. В создании серии принимали участие сын лидера группы Александр Цой и гитарист "Кино" Георгий Каспарян.

Напомним, 15 августа 1990 года Виктор Цой погиб в автокатастрофе. ДТП произошло под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги.

Источник: L!FE

Фото: flickr.com/ Pavel Besov