﻿ Человека паука чуть не сдуло: в России мужчина прошел по канату между высотками, Mixnews.lv

Человека паука чуть не сдуло: в России мужчина прошел по канату между высотками (2)
В мире | 17 ноября 2018 года, 20:18
В Санкт-Петербурге местный житель решил выполнить опасный трюк,пройдясь по канату между двумя 25-этажными зданиями.
Пользователи интернета восхитились ловкостью и талантом канатоходца. Трюк экстремала местные жители сняли на видео, после чего запись появилась в Сети.
Как сообщает "Пятый канал", скорее всего, на видео запечатлен промышленный альпинист Александр Грибанов.
Источник: news.rambler.ru
Фото: скриншот
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