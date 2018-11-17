﻿ Человека паука чуть не сдуло: в России мужчина прошел по канату между высотками, Mixnews.lv

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В Санкт-Петербурге местный житель решил выполнить опасный трюк,пройдясь по канату между двумя 25-этажными зданиями.

Пользователи интернета восхитились ловкостью и талантом канатоходца. Трюк экстремала местные жители сняли на видео, после чего запись появилась в Сети.

Как сообщает "Пятый канал", скорее всего, на видео запечатлен промышленный альпинист Александр Грибанов.

Источник: news.rambler.ru

Фото: скриншот