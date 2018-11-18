﻿ При пожарах в Калифорнии более 1200 человек пропали без вести, Mixnews.lv

При пожарах в Калифорнии более 1200 человек пропали без вести (3)

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В мире | 18 ноября 2018 года, 08:46

1276 человек числятся пропавшими без вести в результате опустошительных лесных пожаров в американском штате Калифорния. Об этом сообщил вечером в субботу, 17 ноября, местный шериф Кори Хони.

Только за двое суток в период с четверга по субботу число пропавших без вести возросло почти на 700 человек. В то же время власти предупреждают, что в списках пропавших значатся и люди, находящиеся в безопасности, но данные об их местонахождении еще не поступили в общую базу данных.

За прошедшие сутки спасатели обнаружили еще несколько тел. Таким образом, официально общее количество жертв пожаров в штате достигло 76 человек.

Нынешние пожары, бушующие с 8 ноября, повлекли за собой наибольшее число жертв за всю историю Калифорнии. Сгорели сотни квадратных километров леса, уничтожена значительная часть территории национальных парков и заповедных зон, разрушены тысячи домов, эвакуированы сотни тысяч людей.

Побороть стихию по-прежнему не удается: власти штата полагают, что на тушение огня может потребоваться три недели. 12 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия.

Источник: Deutsche Welle

Комментарии 3
Физик1 час назад
Тех не жалко. Их не должно быть вовсе. За индейцев с отравлеными одеялами, за Хиросиму с Нагасаки, за 11 сентября и многое, многое ещё ....
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Андрей Шипко55 минут назад
Кто бы они ни были,но это все таки люди.Людей жалко.Я Америку ненавижу,но американцы тут не причем.столько горя принесла эта стихия.....столько людей погибло,пропало без вести...они же простые люди...господи помоги им.
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Коська1 час назад
"Сгорели сотни квадратных километров леса, уничтожена значительная часть территории национальных парков и заповедных зон, разрушены тысячи домов, эвакуированы сотни тысяч людей."
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Америка превыше всего.
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