﻿ При пожарах в Калифорнии более 1200 человек пропали без вести, Mixnews.lv

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1276 человек числятся пропавшими без вести в результате опустошительных лесных пожаров в американском штате Калифорния. Об этом сообщил вечером в субботу, 17 ноября, местный шериф Кори Хони.

Только за двое суток в период с четверга по субботу число пропавших без вести возросло почти на 700 человек. В то же время власти предупреждают, что в списках пропавших значатся и люди, находящиеся в безопасности, но данные об их местонахождении еще не поступили в общую базу данных.

За прошедшие сутки спасатели обнаружили еще несколько тел. Таким образом, официально общее количество жертв пожаров в штате достигло 76 человек.

Нынешние пожары, бушующие с 8 ноября, повлекли за собой наибольшее число жертв за всю историю Калифорнии. Сгорели сотни квадратных километров леса, уничтожена значительная часть территории национальных парков и заповедных зон, разрушены тысячи домов, эвакуированы сотни тысяч людей.

Побороть стихию по-прежнему не удается: власти штата полагают, что на тушение огня может потребоваться три недели. 12 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия.

Источник: Deutsche Welle