﻿ Бывшего президента Украины госпитализировали в Москве, Mixnews.lv

Бывшего президента Украины госпитализировали в Москве
Бывший президент Украины Виктор Янукович госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в больнице.
По словам собеседника газеты, "мужчина очень похожий на экс-президента Украины Януковича поступил в клинику еще в пятницу в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника, а так же травму колена".
Отмечается, что травмы он получил во время игры в теннис на известном подмосковном теннисном корте.
Издание также сообщает, что в блоке больницы, где ему оказывалась помощь, на короткое время ограничили доступ для посетителей, затем он был направлен в реанимацию, но в скором времени Януковича увезли в какую-то частную клинику.
Как подчеркивает газета, пресс-секретарь Януковича Ю. Кирасир в телефонной беседе отказался прокомментировать эту информацию.
Источник: Интерфакс