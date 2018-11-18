﻿ Бывшего президента Украины госпитализировали в Москве, Mixnews.lv

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Бывший президент Украины Виктор Янукович госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в больнице.

По словам собеседника газеты, "мужчина очень похожий на экс-президента Украины Януковича поступил в клинику еще в пятницу в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника, а так же травму колена".

Отмечается, что травмы он получил во время игры в теннис на известном подмосковном теннисном корте.

Издание также сообщает, что в блоке больницы, где ему оказывалась помощь, на короткое время ограничили доступ для посетителей, затем он был направлен в реанимацию, но в скором времени Януковича увезли в какую-то частную клинику.

Как подчеркивает газета, пресс-секретарь Януковича Ю. Кирасир в телефонной беседе отказался прокомментировать эту информацию.

Источник: Интерфакс