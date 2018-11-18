﻿ СМИ: в Британии выведут войска на улицы в случае провала сделки по Brexit, Mixnews.lv

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Британские военные разрабатывают план экстренных мер для реагирования на хаос, который может вызвать провал сделки Великобритании и ЕС. Об этом сообщает The Sunday Times.

Отмечается, что план разрабатывают офицеры, которые курируют операцию Temperer, в плане которой вывод на улицы военных в случае крупного теракта.

По данным издания, план No Deal ("Нет сделки") будет подразумевать вывод солдат в ключевые точки, чтобы они помогали полиции сохранять общественный порядок.

Также отмечается, что в общей сложности 10 тыс. военнослужащих могут быть привлечены к обеспечению порядка в короткие сроки.

Ранее сообщалось, что однопартийцы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй получили достаточное количество голосов для того, чтобы запустить процедуру ее отстранения от власти.

Источник: Газета.ru