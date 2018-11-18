﻿ СМИ: в Британии выведут войска на улицы в случае провала сделки по Brexit, Mixnews.lv

СМИ: в Британии выведут войска на улицы в случае провала сделки по Brexit (1)

фото

В мире | 18 ноября 2018 года, 14:50

Британские военные разрабатывают план экстренных мер для реагирования на хаос, который может вызвать провал сделки Великобритании и ЕС. Об этом сообщает The Sunday Times.

Отмечается, что план разрабатывают офицеры, которые курируют операцию Temperer, в плане которой вывод на улицы военных в случае крупного теракта.

По данным издания, план No Deal ("Нет сделки") будет подразумевать вывод солдат в ключевые точки, чтобы они помогали полиции сохранять общественный порядок.

Также отмечается, что в общей сложности 10 тыс. военнослужащих могут быть привлечены к обеспечению порядка в короткие сроки.

Ранее сообщалось, что однопартийцы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй получили достаточное количество голосов для того, чтобы запустить процедуру ее отстранения от власти.

Источник: Газета.ru

Комментарии 1
Саня1 час назад
Ой, а вы думали, просто выйдите и всё останется, как прежде, только вы перестанете платить взносы?
Нет, вас ждёт судьба срашки. Будете сидеть на своём острове в изоляции.
6
Ответить