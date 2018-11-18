﻿ У берегов Пхукета со дна подняли затонувшее прогулочное судно, Mixnews.lv

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Туристическое судно Phoenix, потерпевшее крушение в июле, подняли со дна у берегов таиландского острова Пхукет. Об этом сообщает издание Bangkok Post со ссылкой на заявление полиции.

По данным издания, 17 ноября таиландско-сингапурская спасательная команда подняла лодку с 45-метровой глубины в 3,7 км от острова Ko He. По словам заместителя начальника Национальной полиции, для поднятия лодки на поверхность были использованы стропы и краны.

Ожидается, что в воскресенье, 18 ноября, обломки двухпалубной Phoenix будут доставлены в доки для детального изучения и определения причины трагедии.

И. о. начальника иммиграционной полиции, который также отвечает за туристическую полицию, Поль май ген Сурачате Хакпарн заявил, что любое лицо, ответственное за аварию, в том числе государственные должностные лица, будет привлечено к ответственности.

Туристическая лодка Phoenix перевернулась в водах к югу от тайского острова Пхукет 5 июля. На ее борту находились 93 туриста и 12 гидов, большинство из которых были гражданами Китая. Позднее стало известно, что число погибших при кораблекрушении составило более 40 человек

Источник: РБК