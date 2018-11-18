﻿ Трамп оценил свою работу на посту президента, Mixnews.lv

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Президент США Дональд Трамп заявил, что оценил бы свою работу на посту президента на "пять с плюсом", передает Fox News.

"Я думаю, я хорошо работаю… Я бы поставил себе… Слушайте, я терпеть не могу это, но я это сделаю. Я бы поставил себе "пятерку с плюсом". Достаточно? Могу я поставить еще больше?", — сказал Трамп.

Среди своих заслуг он назвал процветающую экономику США, а также улучшения в отношениях с Северной Кореей.

Ранее сообщалось, что Трамп перепутал страны Балтии с Балканами и обвинил их в начале войны в Югославии.

Источник: Газета.ru