﻿ Немецкая гонщица попала в аварию во время гран-при "Формулы-3", Mixnews.lv

В результате серьезной аварии во время воскресного гран-при "Формулы-3" в Макао 17-летняя немецкая гонщица София Флерш получила перелом позвоночника.

На четвертом круге гонки болид Флерш столкнулся с болидом японского гонщика Се Цубои, взлетел в воздух, пробил сетку ограждения и вылетел с трассы, ударившись на большой скорости в рекламную конструкцию. Гонка была сразу же остановлена красными флагами.

Флерш в сознании была доставлена в больницу, где врачи диагностировали перелом позвоночника. Отец гонщицы сообщил агентству DPA, что признаков паралича у дочери нет.

Вскоре в Twitter Флерш появилось сообщение: "Просто хотела, чтобы все знали, что я в порядке, но завтра утром предстоит операция. Спасибо всем за поддержку".

Как сообщила Международная автомобильная федерация, в результате инцидента также были госпитализированы японский гонщик, с болидом которого столкнулась Флерш, два сотрудника СМИ и один маршал.

Бывший гонщик "Формулы-1" Дженсон Баттон написал в своем Twitter, что огорчен известием о том, что Флерш получила перелом позвоночника, но, глядя на кадры ужасной аварии, все могло бы быть хуже.

Sorry to hear that @SophiaFloersch has a spinal fracture but looking at the horrific accident she had today in Macau it could have been so much worse. #getwellsoonSophia https://t.co/NFqxi0stNB