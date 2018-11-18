﻿ Макрон призвал страны Европы к укреплению независимости, Mixnews.lv

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Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье, 18 ноября, выступил в бундестаге в Берлине по случаю Народного дня скорби, который отмечается в Германии в память о погибших в войнах и жертвах тоталитарных режимов.

В своей первой речи перед германским парламентом Макрон призвал страны Европы к укреплению общеевропейского суверенитета.

"У Европы, в центре которой - германо-французская команда, есть обязательство и задача не дать миру скатиться в хаос, а направить его по мирному курсу, - заявил Макрон. - Поэтому Европа должна стать сильнее и самостоятельнее".

Чтобы защитить своих граждан от рисков и иметь возможность самостоятельно принимать решения о собственном будущем, Европе необходимо больше суверенитета, считает французский президент. Целями Евросоюза, по его словам, должны быть, в частности, создание общей системы обороны, единого бюджета и общеевропейского ведомства по делам беженцев с общими правилами.

Глава Елисейского дворца напомнил, что Франция и Германия на протяжении более 200 лет были центром крупных европейских конфликтов, после чего в 1945 году "проявили мужество" и пришли к примирению, которое стало основой для мира на континенте, продолжающегося уже более 70 лет. С тех пор Париж и Берлин совместно "продвигают европейскую идею, которая стала ответом на раскол мира и сделала возможным воссоединение Германии".

"Сегодня мы должны найти мужество открыть новую страницу, - заявил французский президент. - Это наш долг по отношению к Европе и всем тем, кто поддерживал европейскую идею последние 70 лет".

В числе вызовов, с которыми столкнулась Европа, Макрон назвал изменение климата, миграционную политику и цифровую революцию. ЕС до сих пор лишь с опаской крадется к решению этих проблем, заявил президент, отметив, что "мы должны преодолеть свои табу" и принимать решительные меры.

"Мы должны действовать сейчас, потому что это наш долг по отношению к Европе, по отношению ко всему миру", - призвал Макрон.

Источник: Deutsche Welle