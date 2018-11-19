﻿ Число погибших в калифорнийских пожарах увеличилось до 80 человек, Mixnews.lv

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Число погибших в результате масштабных лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 80 человек, сообщает в понедельник телеканал ABC News со ссылкой на пожарную службу. Ранее поступали данные о 76 жертвах.

При этом отмечается, что большинство случаев смерти людей произошло в округе Бьютт на севере Калифорнии, где наблюдается одна из самых сложных ситуаций в штате. В центре стихии там оказался город Парадайз, который был практически полностью уничтожен.

В общей сложности пожары охватили более 1 тыс. кв. км. Спасатели продолжают поиск 993 человек, которые считаются пропавшими без вести.

Ранее президент США Дональд Трамп совершил поездку в пострадавшие от стихии районы и пообещал полную поддержку федеральных властей в связи со сложившейся ситуацией.

"Мы никогда не видели ничего подобного в Калифорнии, никогда ничего подобного. Это как тотальное разрушение", - заявил президент.

Пожары в Калифорнии, по оценкам экспертов, стали самыми разрушительными в истории США за последние 100 лет. Последний пожар такого масштаба с большим количеством жертв произошел в 1918 году, когда погибло около 1 тыс. человек.

Источник: "Интерфакс"