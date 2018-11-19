﻿ Совет Евросоюза поддержал проект соглашения об условиях Brexit, Mixnews.lv

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Совет министров по общим делам 27 остающихся в ЕС стран в понедельник поддержал со стороны союза проект соглашения об условиях выхода Великобритании из объединения (Brexit).

"Министры сегодня поддержали весь пакет, в частности, проект соглашения об отделении", — сообщил главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции после совета министров.

На 25 ноября намечен внеочередной саммит лидеров 27 государств ЕС по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что британские военные разрабатывают план экстренных мер для реагирования на хаос, который может вызвать провал сделки Великобритании и ЕС.

Источник: РИА Новости