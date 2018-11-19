﻿ В Японии арестован глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, Mixnews.lv

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В Японии арестовали главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона по подозрению в махинациях, сообщает NHK.

Сумма компенсации Гона составляла почти 1,1 млрд иен или около $9,7 млн в 2016 году. В 2017 году он сообщил, что заработал в общей сложности на 33% меньше.

Гон стал главным операционным директором Nissan в 1999 году после того, как японский производитель получил инвестиции от французской Renault.

В компании заявили, что внутреннее расследование, основанное на докладе осведомителя, показало, что Гон фальсифицировал отчеты о размене своей компенсации на протяжении многих лет. Глава компании, как сообщается, занижал сумму дохода. По данным СМИ, сокрытая сумма исчисляется в миллионах долларов США.

Ранее в компании заявили, что Nissan уволит своего главу после вскрытых махинаций.

Расследование выявило и другие нарушения со стороны Гона, в том числе личное использование имущества компании.

Источник: Газета.ru