﻿ Германия прекращает поставки оружия в Саудовскую Аравию из-за дела Хашогги, Mixnews.lv

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Правительство Германии полностью прекращает поставки вооружений в Саудовскую Аравию, включая те, которые уже были одобрены, сообщает Die Welt со ссылкой на министерство экономики страны.

Ограничения вводятся в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Германия также запретила въезд 18 саудовским чиновникам, причастным к его убийству.

Журналиста Джамаля Хашонгги убили в начале октября в саудовском консульстве в Стамбуле. По информации турецких СМИ, его пытали, после чего его тело расчленили и вывезли из диппредставительства. Останки господина Хашогги до сих пор не нашли.

Генпрокуратура Саудовской Аравии в рамках расследования выдвинула обвинения в адрес 11 человек и запросила смертной казни для пятерых из них.

15 ноября Минфин США ввел личные санкции против 17 подданных королевства, вовлеченных, по данным Вашингтона, в убийство саудовского журналиста. Комитет по международным делам Сената США настаивает на запрете на продажу саудовцам американского оружия. У Дональда Трампа есть четыре месяца, чтобы определиться, вводить ли санкции против Эр-Рияда.

Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США установило личность того, кто мог заказать убийство журналиста. ЦРУ считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд приказал убить Хашогги

Источник: "Коммерсантъ"