﻿ Украина может приостановить свое членство в Интерполе, Mixnews.lv

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Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев рассматривает возможность приостановки членства страны в Интерполе в том случае, если главой организации изберут россиянина Александра Прокопчука, передает "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам Авакова, если доводы Украины против избрания Прокопчука не будут учтены при голосовании, страна может временно выйти из организации.

"Возможное президентство России в Интерполе – абсурдно, противоречит духу и целям организации. Украина рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе в случае избрания на пост президента Интерпола представителя России", — заявил Аваков.

Выборы нового президента Интерпола состоятся в среду, 21 ноября.

Мэн Хунвей, занимавший прежде пост президента Интерпола, пропал в конце сентября. Позже выяснилось, что он был задержан в Китае, власти страны подозревают его в коррупции. Хунвей был отправлен в отставку с поста главы организации.

Напомним, британская газета Times назвала россиянина главным претендентом на пост главы Интерпола.

Источник: Газета.ru