﻿ Украина может приостановить свое членство в Интерполе, Mixnews.lv

Украина может приостановить свое членство в Интерполе (16)

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В мире | 19 ноября 2018 года, 17:31

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев рассматривает возможность приостановки членства страны в Интерполе в том случае, если главой организации изберут россиянина Александра Прокопчука, передает "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам Авакова, если доводы Украины против избрания Прокопчука не будут учтены при голосовании, страна может временно выйти из организации.

"Возможное президентство России в Интерполе – абсурдно, противоречит духу и целям организации. Украина рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе в случае избрания на пост президента Интерпола представителя России", — заявил Аваков.

Выборы нового президента Интерпола состоятся в среду, 21 ноября.

Мэн Хунвей, занимавший прежде пост президента Интерпола, пропал в конце сентября. Позже выяснилось, что он был задержан в Китае, власти страны подозревают его в коррупции. Хунвей был отправлен в отставку с поста главы организации.

Напомним, британская газета Times назвала россиянина главным претендентом на пост главы Интерпола.

Источник: Газета.ru

Комментарии 16
Андрей1 час назад
Скорее ты говно....словесный понос....нихрена в жизни не добился, только гадишь в нете...
5
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уроду29 минут назад
Уё6ище, кончай тут ставить себе лайки. Все знают, что ты психбольной. Пора тебя депортировать в Укропию!
1
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Вывод49 минут назад
Наивный Аваков думает, что с ним и его Окраиной в Интерполе будут считаться. На Окраине уже почти все страны крест поставили, т.к. не видят в ней партнёра, а видят хунту, воров во власти и хвастунов, о6сирающих Россию. Даже Трамп руки не подал Парашке, а это о многом говорит.
Укропия сегодня -это маленькая шафка для всего мира.
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