﻿ В связи с извержением вулкана в Гватемале эвакуированы почти 3000 человек, Mixnews.lv

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По меньшей мере 2995 человек эвакуированы за последние несколько часов в Гватемале из близлежащих к вулканической зоне поселений, сообщает издание Prensa Libre.

Как пишет газета, местные власти также перекрыли для автомобилей проезд по одной из главных автострад в районе действия вулкана.

Ранее Национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий (CONRED) объявила красный уровень опасности из-за активности вулкана и призвала местные органы власти, муниципалитеты в департаментах Эскуинтла, Чимальтенанго и Сакатепекес начать эвакуацию населения. CONRED также отметила, что ведет мониторинг активности вулкана и поддерживает связь с местными властями.

Мощное извержение вулкана Фуэго произошло в Гватемале в июне. Трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны. Жертвами извержения вулкана стали более 160 человек.

Источник: РИА Новости