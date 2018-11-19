﻿ В Риме запретили напиваться в нескольких барах подряд за ночь, Mixnews.lv

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В исторических кварталах Рима запретили пить алкоголь на улице по ночам, напиваться в нескольких барах подряд за ночь, купаться в фонтанах и наряжаться центурионами. Это следует из новых правил для полиции, которые городской совет изменил впервые за 72 года, сообщает Repubblica.

Пить алкоголь на улицах запретили с 02:00 до 07:00. Еще в городе теперь нельзя ходить по улицам голым, есть на ходу, оставляя на земле мусор, рыться в помойках и стоять в костюмах центурионов у памятников, зарабатывая на фотографиях с туристами.

Кроме того, в исторических районах запрещено пользоваться услугами проституток, а владельцев собак обязали убирать за животными.

Ограничения ввели в 14 исторических районах Рима. Раньше некоторые из запретов вводили временно, теперь они будут действовать всегда.

Чтобы обеспечить выполнение новых правил, полиция Рима наймет до конца 2018 года 500 новых сотрудников. Полицейские смогут выписывать штрафы и запрещать посещение исторических кварталов за повторное нарушение на 14 часов, сообщает The Local.

Штраф за появление в костюме центуриона у достопримечательности может составить до 400 евро, за употребление алкоголя ночью — 150 евро; для бизнеса за продажу алкоголя ночью штраф составит 280 евро.

Городской совет Рима утвердил новые правила 9 ноября. Мэр города Вирджиния Раджа представила их 14 ноября и назвала этот день "историческим".

Источник: "Дождь"

Фото: pixabay.com