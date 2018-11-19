﻿ Протесты во Франции: число пострадавших превысило 500 человек, Mixnews.lv

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Более 500 человек пострадали в результате акций протеста против повышения цен на топливо во Франции, заявил французский министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

Масштабные акции против повышения цен на топливо начались во Франции в субботу, 17 ноября.

По данным французского МВД, в субботу в акциях протеста приняли участие более 287 тысяч человек. В ходе протестов в департаменте Изер на юго-востоке страны под колесами автомобиля погиб один человек.

Движение против повышения цен на топливо получило название "желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Ранее сообщалось о более 200 пострадавших. В понедельник вечером глава МВД Франции представил новые данные.

Как сказал Кастанер на брифинге в понедельник, "528 человек пострадали, среди них 17 получили тяжелые ранения".

По его данным, более 20 тысяч человек до сих пор продолжают акции протеста.

Глава МВД сообщил, что было разблокированы три нефтехранилища, которые оккупировали участники протестный акций.

Кастанер также заявил, что один из участников движения "желтые жилеты" в Страсбурге был приговорен к четырем месяцам тюрьмы за то, что чинил препятствия на дороге, ставя под угрозу свою жизнь и жизни других участников дорожного движения.

Источник: РИА Новости