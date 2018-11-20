﻿ В Польше рассказали, когда Россия нападет на Киев, Mixnews.lv

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Заявление Польши о том, что, достроив газопровод "Северный поток - 2", Россия может напасть на Украину, продиктованы недобросовестной конкуренцией. Такое мнение высказал в понедельник, 19 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это неудачное заявление. Здесь все абсолютно ничем не прикрыто, даже нет попыток закамуфлировать такие проявления нечестной конкуренции", - уверен он.

Речь идет о высказывании председателя Совета министров Польши Матеуша Моравецкого, с которым тот выступил 17 ноября во время конференции "Будущее трансатлантических отношений" (FOTAR) в немецком Гамбурге.

Дискуссия проходила в здании библиотеки Гамбургского университета, выпускником которого является Моравецкий. Помимо польского премьера в обсуждении приняли участие вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц.

Премьер Польши, в частности, затронул вопрос о строительстве "Северного потока - 2".

"Я знаю позицию немецкого правительства, что это бизнес-проект", однако восточные соседи ФРГ "в это не верят", подчеркнул Моравецкий.

Если после прокладки газопровода окажется, что украинская газотранспортная инфраструктура потеряет свою значимость для России, то, что в этом случае остановит президента России Владимира Путина "от наступления на Киев", спросил он.

"Вы будете удивлены, но я сейчас процитирую Ленина. Он как-то сказал, что капиталисты настолько жадны, что продадут нам веревку, на которой мы их и повесим", - отметил польский премьер.

"Европейцы теперь должны платить РФ за газ. Она получит огромные деньги, которые вложит в свою систему обороны, а мы попросим США обеспечить нам безопасность от России ", - добавил он.

Напомним, ранее посол Соединенных Штатов при Европейском Союзе Гордон Сондленд, выступая в Центре европейской политики (EPC) в Брюсселе, заявил, что США могут ввести новые санкции, чтобы попытаться заблокировать строительство газопровода "Северный поток — 2",

Источник: Deutsche Welle