﻿ Канадский Калгари отозвал заявку на проведение Олимпиады-2026, Mixnews.lv

В мире |

Канадский город Калгари в понедельник, 19 ноября, официально снял заявку на проведение Олимпиады-2026 с рассмотрения в Международном олимпийском комитете, заявил журналистам мэр города Нахид Ненши.

Градоначальник подчеркнул, что он "разочарован итогами референдума" после почти двух лет подготовки к реализации заявки, но он готов принять мнение горожан.

Ранее в ноябре в Калгари прошел референдум, в ходе которого 56,4% проголосовавших горожан высказались против проведения зимней Олимпиады и Паралимпиады в 2026 году.

Прием заявок на проведение зимней Олимпиады в 2026 году закончился 16 сентября 2017 года. Кроме Калгари, заявки на проведение Олимпиады подали Милан и Стокгольм.

Город, где будет проходить Олипиада-2026, будет объявлен на 134-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне 23 июня 2019 года.

Что касается Калгари, то он принимал зимнюю Олимпиаду в 1988 году.

Источник: "Интерфакс"

Фото: pixabay.com