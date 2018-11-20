﻿ Переговоры по бюджету ЕС на 2019 год провалились, Mixnews.lv

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Представители стран Евроcоюза и депутаты Европарламента не смогли согласовать проект бюджета ЕС на 2019 год, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что переговоры в Брюсселе были прерваны, так как стороны не достигли проекта соглашения, которое удовлетворило бы всех к нулю часов 20 ноября.

По словам комиссара ЕС по бюджету Гюнтера Эттингера, теперь в течение нескольких дней будет представлено новое предложение, если и по нему не удастся достичь соглашения, то финансирование будет осуществляться помесячно, исходя из существующего объема, без запланированного на следующий год повышения.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила одобрить бюджет в объеме 165,6 миллиардов евро, что на 3 процента больше нынешнего. Когда начались переговоры, представители стран ЕС потребовали снизить запланированный объем на 1,5 млрд евро, а депутаты Европарламента, напротив, увеличить его на 770 млн евро.

Ранее, в августе, комиссар Эттингер призвал правительство Германии поддержать запланированное увеличение бюджета ЕС. Между тем, финансовая нагрузка на Германию, которая является крупнейшим бюджетным донором ЕС (доля ФРГ составляет около 35 млрд евро), а также на другие страны должна возрасти после выхода Великобритании из состава ЕС.

В последние годы ежегодный взнос Великобритании составлял около 12 млрд евро - эта страна была третьим по величине плательщиком в общую европейскую кассу после Германии и Франции.