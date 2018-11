﻿ В Каталонии пассажирский поезд сошел с рельсов, Mixnews.lv

В мире |

В Каталонии пассажирский поезд сошел с рельсов из-за оползня, сообщает перевозчик Roadiles в своем твиттере. В общей сложности в поезде находились 150 человек. Из шести вагонов состава с рельсов сошли два.

Отмечается, что в результате инцидента один человек погиб, еще трое получили тяжелые ранения, а 45 человек пострадали.

Инцидент произошел рядом с муниципалитетом Вакариссес, который находится недалеко от Барселоны.

