﻿ Дочь Трампа попалась на нарушении правил Белого дома, Mixnews.lv

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Иванка Трамп, дочь и советник президента США Дональда Трампа, за 2017 год отправила сотни служебных писем со своего личного адреса электронной почты, тем самым нарушив правила Белого дома. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По словам представителей Иванки, она не была осведомлена о существующих правилах и не нарушала их слишком грубо. Ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, газета пишет, что Трамп не получала от администрации президента официальную рассылку о конфиденциальности для служащих.

Личную почту на домене, принадлежавшем ей и ее мужу Джареду Кушнеру, она использовала якобы в основном для планирования и логистики семейных дел, а также отвечала на письма тем коллегам, кто связывался с ней через этот адрес. Тем не менее в октябре этого года она передала весь архив на хранение в Белый дом.

Глава наблюдательной компании American Oversight Остин Иверс выразил сомнения в том, что дочь президента США действительно не знала о существующих правилах. Он назвал «очевидным лицемерием» ситуацию, в которой Иванка Трамп использует по рабочим вопросам личную почту после того, как ее отец выстроил целую кампанию против Хиллари Клинтон из-за схожих проступков с ее стороны.

«Мисс Трамп не устанавливала частных серверов у себя дома или в офисе, не отправляла секретной информации, не передавала свой аккаунт Trump Organization и не удаляла никаких писем», — отреагировали на эти претензии представители Иванки. Таким образом они подчеркнули разницу с делом Клинтон.

Бывший кандидат в президенты США в ходе расследования передала ФБР аккаунт своей электронной почты, которую использовала для обсуждения секретных государственных вопросов, но перед этим удалила с сервера, находившегося в подвале ее дома, более 33 тысяч электронных писем. В связи с этим Дональд Трамп пообещал на предвыборных дебатах добиться для Клинтон тюремного заключения в случае своей победы на выборах.

Источник: ИТАР-ТАСС