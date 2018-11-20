﻿ Белый дом ужесточил правила проведения пресс-конференций из-за CNN, Mixnews.lv

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Репортер телеканала CNN Джим Акоста получил официальное письмо за подписью представителя Белого дома Сары Сандерс о новом регламенте пресс-конференций. Копию письма выложил в своем твиттере журналист Джейсон Шварц.

В соответствии с новыми правилами журналисты, освещающие работу администрации президента США, должны на пресс-конференциях ограничиваться одним вопросом, затем уступить слово коллегам и отдать микрофон сотруднику Белого дома.

Если заданный вопрос, с точки зрения представителей СМИ, требует каких-то пояснений или уточнений, дополнительные вопросы допустимы лишь с позволения чиновника, который дает пресс-конференцию.

Here is the full letter CNN sent Acosta, laying out what the new rules for White House reporters would be. pic.twitter.com/1HEoYiNUSo — Jason Schwartz (@JasonSchwartz) 19 ноября 2018 г.

Данная ситуация стала логическим продолжением инцидента на пресс-конференции президента США Дональда Трампа 7 ноября. Джим Акоста спросил Трампа, почему тот называет вторжением мигрантов «группу простых людей, движущихся из Центральной Америки к границе с США», причем Трамп неоднократно перебивал журналиста, а вместо ответа по существу заявил: «Дайте мне управлять страной, а сами управляйте CNN». Когда Акоста попытался продолжить — вопросом о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы — Трамп заявил, что с журналиста достаточно. Сотрудница Белого дома попыталась забрать у Акосты микрофон, тот не отдавал.

В итоге Трамп назвал Акосту очень грубым человеком, а администрация президента лишила его аккредитации. Тем не менее, суд принял сторону журналиста и постановил вернуть ему пропуск в Белый дом.