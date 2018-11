﻿ Белый дом ужесточил правила проведения пресс-конференций из-за CNN, Mixnews.lv

В мире |

Репортер телеканала CNN Джим Акоста получил официальное письмо за подписью представителя Белого дома Сары Сандерс о новом регламенте пресс-конференций. Копию письма выложил в своем твиттере журналист Джейсон Шварц.

В соответствии с новыми правилами журналисты, освещающие работу администрации президента США, должны на пресс-конференциях ограничиваться одним вопросом, затем уступить слово коллегам и отдать микрофон сотруднику Белого дома.

Если заданный вопрос, с точки зрения представителей СМИ, требует каких-то пояснений или уточнений, дополнительные вопросы допустимы лишь с позволения чиновника, который дает пресс-конференцию.

Here is the full letter CNN sent Acosta, laying out what the new rules for White House reporters would be. pic.twitter.com/1HEoYiNUSo