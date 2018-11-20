﻿ Европа намерена создать собственную "школу шпионов", Mixnews.lv

Европа намерена создать собственную "школу шпионов" (4)

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В мире | 20 ноября 2018 года, 14:35

Европейский Союз согласовал планы по созданию совместного тренировочного центра подготовки шпионов, пишет Daily Telegraph. Этот шаг предпринят в рамках программы PESCO для укрепления европейской военной интеграции после брексита. Подписание состоялось в понедельник в Брюсселе.

Центр будет базироваться на Кипре, под началом Греции. В совместном проекте, помимо Великобритании, не будут участвовать Дания и Мальта. Издание напоминает, что раннее Лондон также отвергал предложения по созданию общеевропейского разведывательного центра, аргументируя это тем, что такой центр будет противоречить разведывательному альянсу «пяти глаз». В его рамках королевство сотрудничает с разведслужбами США, Новой Зеландии, Канады и Австралии.

Новая "школа шпионов" уже вызвала противоречия: например, они касаются того, что в её главе стоят две наиболее дружелюбно настроенные к России страны ЕС — Греция и Кипр. Также, созданием центра может быть недовольна Турция, имеющая напряжённые отношения с Афинами и Никосией.

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Ряд сторонников брексита считает, что инициатива Брюсселя — это шаг ЕС на пути к созданию общеевропейской армии. Как напоминает Daily Telegraph, эту идею поддержали Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.

Согласно прочим новым пунктам программы PESCO, Германия займётся разработкой дронов нового поколения и модернизацией франко-германского вертолёта Tiger, а Италия будет работать над проектом воздушного разведывательного судна, способного действовать на больших высотах.

Источник: RT

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 4
Ахмед3 часа назад
Стараясь быть незамеченнными, группа эстонских разведчиков ползла в сторону границы.Посмтореть на это уже какую неделю приходили жители окрестных деревень
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Latviešu Patriots3 часа назад
Trolli ej dirst:)))
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Latviešu Patriots3 часа назад
Slikta ideja, labāk līdzekļus ieguldīt NATO struktūrās!
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