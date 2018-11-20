﻿ Умер литовский театральный режиссер Эймунтас Някрошюс, Mixnews.lv

В мире |

Известный литовский театральный режиссер Эймунтас Някрошюс скоропостижно скончался на 66 году жизни, о чем сообщил в социальной сети Facebook родственник покойного – депутат Сейма Арвидас Някрошюс.

Об этом пишет во вторник, 20 ноября, информационное агентство РИА Новости.

Согласно его словам, режиссеру стало плохо после возвращения из поездки. Он был экстренно госпитализирован и скончался в вильнюсской больнице Сантарос.

Свои соболезнования выразила президент Литвы Даля Грибаускайте: "Это огромная потеря для всего театрального мира, в котором выдающийся талант Эймунтаса Някрошюса представлял нашу страну и постоянно прославлял имя Литвы. В течение четырех десятилетий каждый новый созданный режиссером спектакль становился большим событием как на наших сценах, так и мировых".

Эймунтас Някрошюс родился 21 ноября 1952 года в одной из деревень Расейняйского района Литвы. Он окончил ГИТИС, затем работал в Вильнюсском Молодежном театре и в Каунасском драматическом. В 1992-1998 годах был режиссером Международного театрального фестиваля LIFE, в рамках которого поставил спектакли "Моцарт и Сальери. Дон Жуан. Пир во время чумы" Пушкина, "Три сестры" Чехова, "Гамлет" Шекспира.

В 1998 году Някрошюс стал художественным руководителем театра Meno Fortas и поставил там "Макбета" и "Отелло" Шекспира, "Времена года" по Кристийонасу Донелайтису. Среди других постановок режиссера – чеховские "Чайка" и "Иванов" в Teatro di Roma, а также опера Верди "Макбет" (Teatro Comunale и Большой театр).

Режиссер был удостоен множества престижных наград: премии Союза театров Европы, европейской театральной премии "Новые театральные реалии", призов ведущих театральных фестивалей.

Источник: NEWSru.com

Фото из Twitter