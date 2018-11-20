﻿ Илон Маск назвал новый космический корабль "Звездолетом", Mixnews.lv

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Глава SpaceX Илон Маск сообщил о переименовании создаваемого компанией транспортного космического корабля BFR (Big Falcon Rocket) в «Звездолет» (Starship). Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Один из пользователей написал Маску, что название «Звездолет» подходит в том случае, если аппарат сможет совершать полеты к другой звездной системе. Бизнесмен ответил, что будущие версии Starship будут на это способны.

Renaming BFR to Starship — Elon Musk (@elonmusk) 20 ноября 2018 г.

BFR — проект ракеты-носителя и космического корабля нового поколения. SpaceX планирует, что система будет полностью использоваться повторно. Она, как рассчитывают в компании, выведет в космос межпланетный космический корабль длиной 48 м с оборудованными в нем кабинами для астронавтов.

В сентябре Маск представил первого туриста, который отправится вокруг Луны на BFR. Им станет японский миллиардер Юсаку Маэдзава. SpaceX сообщила, что путешествие продолжится около недели. Ракета с туристом пролетит на расстоянии 200 км от Луны.

Источник: РБК