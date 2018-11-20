﻿ Литва покинет Интерпол, если Россия возглавит организацию, Mixnews.lv

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Литва покинет Интерпол, если организацию возглавит представитель России Александр Прокопчук.

Сегодня Сейм принял соответствующую резолюцию. Ранее с предупреждением выйти из состава организации выступила Украина. Также группа американских сенаторов выступила против кандидатуры россиянина. В Кремле уже успели назвать это грубым вмешательством в выборы.

Прокопчук в настоящее время является вице-президентом Международной полицейской организации. Выборы главы Интерпола состоятся завтра в Дубае.