﻿ Литва покинет Интерпол, если Россия возглавит организацию, Mixnews.lv

Литва покинет Интерпол, если Россия возглавит организацию (16)
В мире | 20 ноября 2018 года, 15:02
Литва покинет Интерпол, если организацию возглавит представитель России Александр Прокопчук.
Сегодня Сейм принял соответствующую резолюцию. Ранее с предупреждением выйти из состава организации выступила Украина. Также группа американских сенаторов выступила против кандидатуры россиянина. В Кремле уже успели назвать это грубым вмешательством в выборы.
Прокопчук в настоящее время является вице-президентом Международной полицейской организации. Выборы главы Интерпола состоятся завтра в Дубае.
Источник: Эхо Москвы
гоу нахрен, плиЗЗ