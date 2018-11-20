﻿ В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с высоты 95 этажа, Mixnews.lv

В мире |

Трое студентов, двое мексиканских туристов и беременная женщина находились в лифте небоскреба 875 Норт-Мичиган-авеню в Чикаго, который рухнул с 95 этажа. Случай произошел в 100-этажном здании Ханкок-центра. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Группа людей спускалась вниз, когда неожиданно лопнул один из его тросов, и кабина полетела вниз.

«Вначале я думал, что мы умрем. Мы спускались вниз, а потом я почувствовал, что мы падаем, а затем я услышал стук и хлопок», — заявил турист Хайме Монтемайор.

В итоге техническое средство остановилось и застряло на 11 этаже.

Пассажиры не понимали, как низко упали до тех пор, пока их не нашли спасатели. Экстренные службы смогли вызволить людей только спустя три часа.

Сначала специалистам нужно было определить, где именно упал лифт, а потом пробить стену для помощи застрявшим там. В результате произошедшего никто не пострадал.

Небоскреб 875 Норт-Мичиган-авеню был построен в 1969 году. Его высота — 321 метр. Здание занимает седьмое место по высоте в США и 35-е — в мире.

Источник: Телеканал 360°