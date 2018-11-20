﻿ 59-летний отец Конора Макгрегора выйдет на бой с журналистом, Mixnews.lv

59-летний отец Конора Макгрегора выйдет на бой с журналистом
Отец ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора Тони будет биться на ринге, сообщает ТАСС.
По информации Sun, 59-летний мужчина примет участие в боксерском поединке против 24-летнего ведущего спортивного радио-шоу Off The Ball Иэна Шихана.
Журналист вызвал отца спортсмена Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на бой прямо во время эфира.
«У старика Тони Макгрегора уже непорядок с мозгами», — добавил ведущий к призыву выйти на ринг.
Ирландец согласился и уже начал готовиться к бою.
«Мой отец боксировал на любительском уровне, но я никогда раньше этим не занимался, боевой ген пропустил мое поколение. Я провел уже около восьми сеансов, знал, что будет трудно, но мне нравится разучивать удары, я умею ценить науку бокса. Теперь я могу смотреть бокс иначе, потому что вижу технику», — рассказал Макгрегор-старший.
Он также уверен в своей победе над журналистом.
«Все уверенны в себе, пока не взорвется водородная бомба. Мне кажется, Иэн Шихан хочет, чтобы Санта подарил ему новое лицо на Рождество. Он будет есть индейку через соломинку», — отметил отец бойца ММА.
Официального сообщения о бое пока нет, однако известна предварительная дата — 15 декабря. Все вырученные средства от поединка пойдут на благотворительность.
Источник: Газета.ру