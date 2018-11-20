﻿ Пользователи пожаловались на масштабный сбой в Facebook и Instagram, Mixnews.lv

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В работе социальной сети Instagram произошел масштабный сбой, следует из данных ресурса Downdetector. Пользователи пишут, что у них недоступна лента подписок (47%), жалуются на невозможность зайти на свою страницу (31%), а также на сбой в работе веб-версии приложения (21%). В комментариях посетители Downdetector также указывают на невозможность обмениваться личными сообщениями.

Сообщения о неполадках в Instagram оставляют пользователи из Великобритании, Нидерландов, Германии, Польши, Испании, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Поступают жалобы на сбой в работе Instagram также из Нью-Йорка и с Восточного побережья Южной Америки. Число жалоб на неполадки растет с 15:00 мск, на пике в Downdetector обратились более 3,6 тыс. человек.

В это же время зафиксирован резкий рост числа жалоб на проблемы в работе Facebook. Социальная сеть не грузится (44%), не позволяет пользователям зайти на свою страницу (33%), а также переходить по ссылкам, отмечают недовольные посетители Downdetector. О проблемах с мобильным приложением сообщили 21% клиентов. На пике в Downdetector поступило более 4 тыс. жалоб.

На сбой в работе этого приложения жаловались преимущественно пользователи Восточного побережья США и некоторых европейских стран — Швейцарии, Финляндии, Польши, Германии, Австрии, Великобритании, Сербии и Греции. Были сообщения о сбое в работе приложения также на Филиппинах и в Австралии, зафиксированы неполадки в Бразилии и Аргентине.

Предыдущий масштабный сбой в работе Facebook был зафиксирован 12 ноября. Тогда на неполадки пожаловались 1,2 тыс. человек. В начале ноября наблюдались значительные проблемы в работе Instagram.

Источник: РБК