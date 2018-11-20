﻿ Взрыв смертника в Кабуле: более 40 человек погибли, Mixnews.lv

Взрыв смертника в Кабуле: более 40 человек погибли
По меньшей мере 43 человек погибли и не менее 83 получили ранения в результате взрыва во дворце бракосочетаний в Кабуле, где видные священнослужители собрались на празднества в честь дня рождения пророка Мухаммеда.
Взрыв произошел в банкетном зале. Как передает телеканал Tolo News, в момент взрыва в зале находились около тысячи человек.
По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие смертник.
"Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство внутри зала бракосочетания, где исламские богословы собрались, чтобы почтить память пророка Мухаммеда", - цитирует представителя МВД Афганистана агентство Рейтер.
Три источника агентства сказали, что погибли более 50 человек. Tolo News сообщает, что официально подтверждена смерть 43 человек.
#Kabul - Death Toll Rises to 43 in Kabul Bombing, 83 Wounded, officials confirm #Afghanistan pic.twitter.com/fclwg0Luwz— TOLOnews (@TOLOnews) November 20, 2018
Представитель дворца бракосочетаний, помещения которого используется для политических и религиозных собраний, сообщил агентству Франс пресс, что смертник взорвал себя, пробравшись в гущу людей.
"Я сам насчитал 30 погибших", - сказал он на условиях анонимности.
По количеству жертв это одно из самых крупных нападений в Афганистане за последние месяцы.
В октябре волна насилия прокатилась по стране во время парламентских выборов.
Нападения и взрывы в Афганистане регулярно совершают как представители "Талибана", так и "Исламского государства".
Пока ответственность за взрыв в банкетном зале в Кабуле никто на себя не взял.
Источник: BBC News